Simeone ha una media gol alla Haaland: lui ogni 61 minuti, Haaland ogni 57

Ha segnato sei reti in 367 minuti. In campionato non è mai partito titolare, solo in Champions e sempre contro i Rangers. Erling è un marziano

Giovanni Simeone è il grande protagonista della vittoria del Napoli 3-0 sui Rangers e uno dei personaggi da copertina del Napoli di inizio stagione. Ieri sera a Sky Giorgio Chiellini ricordava che è grazie a un gol del Cholito a Milano che gli azzurri sono in testa al campionato con tre punti sui rossoneri.

Rivista Undici ha approfondito questo avvio di stagione dell’argentino. Ha segnato sei gol in dieci presenze. Sembra un dato ordinario. Diventa però straordinario se andiamo a fare il rapporto i minuti giocati e i gol segnati. Su quindici partite giocate dal Napoli con lui in rosa (la prima di campionato, Verona-Napoli, non era ancora tesserato), l’attaccante ex Verona è partito titolare in appena due occasioni, entrambe in Champions, ed entrambe contro i Rangers. In tutte le altre occasioni Simeone è partito dalla panchina. Proprio così: in campionato il Cholito non è mai partito titolare. Mai. Ha giocato sei scampoli di partite, solo in una occasione – a Cremona – ha giocato più di trenta minuti (33 per la precisione). Poi 12 contro la Fiorentina, 5 contro il Lecce, 23 contro lo Spezia, 24 contro il Milan, 28 contro il Torino.

In questi ritagli di tempo, ha trovato il modo di segnare sei gol. Senza rigori, ovviamente. Come ricorda Rivista Undici, ha giocato 367 minuti di gioco e ha segnato sei gol. Una rete ogni 61 minuti.

Il primo gol contro il Liverpool, al Maradona, quel destro nell’area piccola. Poi, la chicca chi San Siro, il colpo di testa su assist di Mário Rui. Il terzo a Cremona, sempre di testa e sempre su assist di Mário Rui. Il quarto fu il pallonetto ai Rangers, in Scozia, il gol del 3-0. Poi, la doppietta di ieri agli scozzesi.

Nella media gol segnati/minuti giocati, è vicinissimo al mostro sacro della stagione. È solo quattro minuti dietro Erling Haaland che fa un gol ogni 57 minuti. Ovviamente il norvegese del City ha giocato decisamente di più rispetto a Simeone. Lui è rimasto in campo 1.264 minuti. Realizzando 22 gol. Simeone è il numero uno tra gli abitanti del pianete terra.