CorSport: Rrahmani salterà nove partite tra campionato e Champions

Out per l’Ajax, le due sfide con i Rangers e il Liverpool. Salterà il Bologna, la Roma, il Sassuolo, l’Atalanta, l’Empoli e l’Udinese in campionato.

Il 2022 di Amir Rrahmani è finito. Gli esami strumentali hanno rivelato una lesione al tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore kosovaro del Napoli resterà fuori almeno un mese, scrive il Corriere dello Sport. Rrahmani salterà nove partite a causa dell’infortunio rimediato durante la partita di campionato contro la Cremonese. Una perdita importante per la squadra di Spalletti, che comunque ha buone alternative in panchina, tra Juan Jesus e Ostigard.

Rrahmani non ci sarà stasera, al Maradona, contro l’Ajax, e nemmeno nelle due sfide contro i Rangers e il Liverpool in Chamions. Salterà il Bologna, la Roma, il Sassuolo, l’Atalanta, l’Empoli e l’Udinese in campionato. Ieri il responso degli esami effettuati dallo staff medico del Napoli: lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Occorre almeno un mese per recuperare, dunque il conto è semplice, scrive il Corriere dello Sport.

Ieri Sky ipotizzava addirittura due mesi di stop. Scriveva:

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani – costretto a lasciare il campo nel secondo tempo del match vinto contro la Cremonese – ha riportato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Lo hanno confermato gli esami strumentali effettuati questa mattina dal giocatore del Kosovo. Lo stop previsto è di almeno 1 mese (rischia fino a 2 mesi). Il difensore tornerà dunque in campo con la maglia del Napoli il prossimo gennaio (il primo match dell’anno sarà a San Siro contro l’Inter il 4), dopo la sosta per il Mondiale invernale. Spalletti potrà contare su Juan Jesus (al momento avanti nelle gerarchie) e Ostigard per sostituirlo da qui al prossimo 12 novembre.