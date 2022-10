Molti italiani sono già partiti per Amsterdam. Non si ferma l’entusiasmo che circonda la squadra di Spalletti, nonostante i disagi nell’acquisto

Domani si gioca Ajax-Napoli di Champions League. I biglietti sono andati a ruba.

Il meccanismo di vendita dei biglietti per la partita del Napoli di domani contro l’Ajax, in Champions League, ha destato ampia polemica nei giorni scorsi. I tifosi del Napoli si sono dovuti recare allo stadio per ritirare materialmente i biglietti cartacei già prenotati online. C’è chi ha fatto file di ore, un sistema barbaro e preistorico. Tra l’altro la colpa di tutto questo non è attribuibile al Napoli ma all’Ajax, come dichiarato qualche giorno fa dal responsabile di TocketOne. Tutto dipende dalla scelta dell’Ajax di non permettere la vendita di biglietti in formato elettronico, che il Napoli avrebbe potuto inviare via mail ai tifosi evitando la consegna fisica dei biglietti cartacei.

Nonostante i disagi nell’acquisto dei biglietti, la vendita per Ajax-Napoli va avanti alla grande. I tagliandi sono praticamente andati a ruba, scrive il Corriere dello Sport.

“Molti napoletani sono già partiti per Amsterdam, sono andati a ruba i biglietti per il settore ospiti nonostante il caos e le polemiche per il ritiro dei tagliandi fisici ai botteghini del Maradona, una scelta del club olandese nonostante la richiesta del Napoli di procedere per via telematica. La squadra si allenerà questa mattina alle ore 11 al Konami Training Center di Castel Volturno e poi partirà per l’Olanda. Nel tardo pomeriggio la conferenza di Spalletti e Meret alla Johan Cruijff Arena”.