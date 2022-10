CorSport: Lobotka è stanco, ma è costretto a fare gli straordinari

Contro il Sassuolo toccherà ancora allo slovacco. Il Napoli non può permettersi pause in campionato e in Champions Demme non è in lista

Oggi il Napoli torna in campo contro il Sassuolo. La certezza è quella che in campo ci sarà sempre Lobotka. Non ci sono sostituti all’altezza dello slovacco, nel centrocampo del Napoli.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Stanislav Lobotka si porta appresso la fatica di un bimestre attraversato a testa alta e palla al piede, ha faticato come un maratoneta e passeggiato come un’étoile: in Champions League non ha sostituti, perché Demme non è in lista, e avvicinandosi al Sassuolo, rileggendo il proprio libro bianco, Spalletti deve averci pensato un po’ di rifugiarsi in un avvicendamento utile per farne riposare uno e gratificarne un altro. Ma fermarsi è vietato, in questo momento proprio non si può, e Stanislav Lobotka, che per Napoli è luce o anche aria, ha intuito ieri pomeriggio che pure

stavolta toccherà a lui: per sfuggire al pressing del Sassuolo, per cercare di entrare tra le linee, per dare ancora un senso a quest’esistenza divenuta meravigliosa e da raccontare con fotogrammi, serve un regista illuminato”.

Lobotka è vicinissimo al rinnovo del contratto con il Napoli. Qualche giorno fa Sportmediaset ha fornito gli aggiornamenti sul prolungamento, cifre comprese.

Il Napoli è pronto a blindare Lobotka. Il ds Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto del regista slovacco, attualmente in scadenza nel giugno 2025, fino al 2027, con un adeguamento di contratto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,8 milioni a stagione, un milione in più di quanto percepito in questo momento dal faro del gioco di Luciano Spalletti.

Secondo Sportmediaset, l’accordo con gli agenti dello slovacco era stato trovato già un paio di settimane fa, prima della trasferta di Amsterdam. L’impressione, dunque, è che l’annuncio non tarderà molto ad arrivare. Bisognerà attendere soltanto che vengano limati gli ultimissimi dettagli di una trattativa oramai più che instradata.

Il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, parla sul suo sito di un bonus alla firma.

Il centrocampista slovacco classe 1994 prolungherà per quattro anni con opzione per il quinto. La nuova scadenza sarà fissata al 30 giugno 2027 con opzione per un’altra stagione. Stanislav Lobotka, quindi, resterà a Napoli fino ai 34 anni. Il contratto dell’ex centrocampista del Celta Vigo toccherà i 3 milioni di euro annui (2,5 milioni il quinto anno). Alla firma, invece, lo slovacco percepirà 2 milioni di euro.