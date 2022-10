Appena 5 gol subiti in 8 giornate, ha vinto per la prima volta tre partite di fila in campionato. In piena corsa Champions a meno 3 dal Napoli

La Lazio ha travolto lo Spezia 4-0, come aveva già fatto con la Cremonese. Per la squadra di Sarri è la terza vittoria di fila in campionato senza incassare gol. Ora la Lazio è in piena corsa Champions, ha scavalcato di nuovo la Roma ed è a meno 2 dal Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che ormai la squadra gioca a memoria e che Maurizio Sarri è riuscito ad entrare nel cuore e nel cervello dei suoi uomini.

“Non fosse stato per il crollo in Danimarca, si parlerebbe di rivelazione. Questa, però, non è una sorpresa. E’ una Lazio fortissima, compatta, in piena evoluzione, capace di attrarre quarantamila tifosi all’Olimpico e proiettata nel futuro. Mau, nascosto in uno sky box dell’Olimpico, dall’alto avrà apprezzato. Ha trovato la formula, è entrato nel cuore e nel cervello dei suoi giocatori. Potrebbe anche continuare a non andare in panchina. La Lazio sta cominciando a divertirsi, gioca a memoria. Progresso tangibile. Appena 5 gol subìti in 8 giornate: l’anno scorso ne aveva incassati 13, con una sola rete in più (18 contro 17) all’attivo. Mai successo, sotto la sua gestione, che Sarri vincesse tre partite di fila in campionato. Segnali di continuità. Verona, Cremonese e Spezia non erano fuori portata, ma nessuna partita è banale in Serie A. C’è un altro dato a confortare tecnico e staff : l’ultimo allenatore a vincerne tre consecutive senza prendere gol era stato Pioli nel marzo 2015. La Lazio chiuse quel campionato al terzo posto, che oggi basterebbe per la qualificazione Champions. All’epoca garantì il preliminare, fallito con il Bayer Leverkusen”.