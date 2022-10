CorSport: Kvara è fuori controllo anche quando è stanco

I giudizi sul georgiano. “Non sai mai quello che gli giri per la testa: una finta, un’altra, converge, no, scarica, poi riattacca”

Anche quando sembra più stanco, come ieri contro il Bologna, Kvara è determinante. Ormai imprescindibile. I giudizi dei quotidiani, oggi, sono tutti al rialzo. Il georgiano del Napoli prende 7 in pagella solo dal Corriere dello Sport, tutti gli altri gli danno mezzo voto in più.

Il Corriere dello Sport scrive:

Non sai mai quello che gli giri per la testa: una finta, un’altra, converge, no, scarica, poi riattacca. Finisce per compiacersi tanto, anche troppo, ma l’assist del 3-2 è del repertorio. Pure quando è stanco è fuori controllo.

La Gazzetta dello Sport:

“Sette gol e sei assist in stagione, continua a essere spiazzante quando parte palla al piede, gli avversari non riescono a fermarlo. Il lusso di qualche tunnel riuscito non è una colpa”.

Il Corriere della Sera esalta l’imbucata di Kvara per il gol di Osimhen.

“Al 68’, Kvaratskhelia realizza un’imbucata di classe per il nigeriano che con l’ausilio di un rimpallo batte Skorupski per il gol del 3-2”.

Infine, Tuttosport

“Ancora il migliore in campo, superiore agli altri in tutto: dribbling, visione di gioco, assist. Come quelli forniti a Raspadori e Politano. Senza non si può più stare”.

Questo, invece, il giudizio dato su Kvara nelle nostre pagelle napoliste. Il primo a firma di Fabrizio d’Esposito e il secondo a firma di Ilaria Puglia.

KVARATSKHELIA. Se mercoledì è stato un uomo chiamato rigore, stasera è il Superuomo che fornisce assist sempre diversi (il genio è diversità) per i compagni (Politano, Zielinski, Mario Rui, Raspadori, Osimhen, Olivera) oppure semina il terrore facendo originare il gol lozaniano. Il Che Kvara fa riscoprire quelle grandi domande che si fanno a proposito dei Campioni, con la maiuscola. Per la serie: le sue meraviglie sono istinto allo stato primigenio oppure sostano per una frazione di secondo nella caverna delle idee? Un quesito che forse lo stesso Spalletti comincia a realizzare visto che stasera non lo ha sostituito. Il Che Kvara comunque è molto platonico: è il Demiurgo che ordina il Caos con il Gioco – 8 Al 19′ gioca di prima e mostra la strada. Nulla di ciò che fa è banale. In campo, risplende. Ogni giorno, al risveglio, dovremmo ringraziare il Padreterno (e sempre De Laurentiis e Giuntoli) per avercelo portato qui da un altro pianeta. Kvara è un extraterrestre mandato in Terra per illuminare le nostre vite. Ti chiedi sempre fino a quando resterà tra noi e desideri gustarti ogni singolo istante della fenomenologia Kvaratskhelia. Kvara è decisamente un’esperienza paranormale – 10