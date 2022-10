Il quotidiano sportivo esalta il movimento del Cholito sul gol di Lozano. “E le chiamano riserve”. Tutti voti alti sui giornali

Il no-look di Simeone su Kvara nell’azione del 3-1 è da museo dell’arte.

Promozione a pieni voti per Giovanni Simeone. L’attaccante argentino del Napoli ha segnato uno dei 4 gol rifilati dalla squadra di Spalletti alla Cremonese. Oltre ad essere l’artefice di un bellissimo movimento che ha lanciato Kvara verso la porta nell’azione del 3-1 del Napoli, rete segnata da Lozano su assist del georgiano. Il Corriere dello Sport esalta proprio questo momento. Il voto in pagella, per il Cholito, è 8. Il no-look per Kvaratskhelia sarebbe da conservare in un museo dell’arte, scrive il quotidiano sportivo.

“Scende alla luna e fa 2-1, il no-look per il 3-1 su Kvara (che poi dà l’assist a Lozano), è da museo dell’arte. E le chiamano riserve”.

La Gazzetta dello Sport dà a Simeone 7,5 in pagella. L’impatto sulla gara, da parte dell’argentino, è stato ottimo. Ancora una volta, come a San Siro contro il Milan, ha segnato un gol fondamentale e anche molto bello, determinante.

“Decide la gara con un gol bello e importante, proprio come accadde a San Siro. Avvia l’azione del 3-1 con un gran lancio. Ottimo impatto”.

Per Repubblica, Corriere della Sera e Tuttosport, Simeone è da 7. Anche Tuttosport sottolinea la specializzazione di Simeone: quella di segnare gol pesanti, subentrando dalla panchina. Grazie al suo colpo di testa, il Napoli non ha fallito l’obiettivo della giornata, ovvero approfittare del pareggio dell’Atalanta per conquistare la vetta della classifica in solitaria.

“Si è specializzato nei gol pesanti che arrivano dalla panchina. La sua zuccata regala il sorpasso al Napoli”.