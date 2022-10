Cremonese-Napoli 1-3, gol di Lozano (VIDEO)

Kvara arriva davanti a Radu, non calcia e appoggia a Lozano accanto a lui che, a due passi dalla porta, non sbaglia il gol del 1-3

Simeone manda Kvaratskhelia in profondità con un bel movimento e un lancio ancor più fine. Il georgiano arriva davanti a Radu, non calcia e appoggia a Lozano accanto a lui che a due passi dalla porta non sbaglia il gol del 1-3