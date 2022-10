CorSport: il Bologna dice no al rinvio. Monza-Bologna si gioca regolarmente lunedì

Le motivazioni: la gara si giocherà a 4 giorni dai fatti di Assago e Pablo Marì non è in pericolo di vita. Inoltre, quando morì Niccolò Galli, nel 2001, non fu concesso il rinvio

Nessun rinvio per Monza-Bologna. Si gioca lunedì. La richiesta del Monza di spostare la partita per quanto accaduto a Pablo Marì, accoltellato in un supermercato di Assago, è stata rigettata dalla Lega Serie A. Ieri mattina il club brianzolo aveva fatto richiesta di spostare il match perché la squadra era sconvolta per l’accoltellamento del suo giocatore. Galliani aveva dichiarato:

«I nostri calciatori sono sotto choc».

Ma la soluzione trovata in termini di date non era gradita al Bologna e quindi nulla di fatto, scrive il Corriere dello Sport.

“Non è stata accolta la richiesta del club brianzolo, che in mattinata aveva fatto un tentativo. Sono state sì valutate alcune date alternative, ma la sfida sarebbe finita troppo lontano nel calendario (9 febbraio) a causa del Mondiale e anche a ridosso della partita di ritorno tra le due società, in programma il 12 febbraio. Il Bologna ha fatto sapere di non gradire la soluzione. La scelta di rinviare di poche ore la sfida – ventiquattro, quarantotto ore al massimo – non è stata presa in considerazione nemmeno dal Monza. A quel punto la Lega ha preso in pugno la situazione e la gara è stata confermata alla data originaria, senza nessuna variazione sostanziale”.

Il quotidiano sportivo scrive che per tutto il pomeriggio di ieri il Bologna è rimasto alla finestra dando la sua disponibilità a valutare qualsiasi opzione ragionevole, ma che poi, valutate tutte le strade possibili, la Lega ha risentito il Bologna che ha confermato il suo ok a disputare la partita.

“Il club rossoblù avrebbe espresso in Lega parere negativo alla richiesta avanzata dai monzesi, considerando che la gara si giocherà a quattro giorni dal fatto e che Pablo Marì non è in pericolo di vita. Tra l’altro il Bologna ha fatto presente che nel 2001, quando Niccolò Galli morì il 9 febbraio in un incidente stradale, non fu concesso il rinvio, con la squadra costretta a scendere in campo due giorni dopo la tragedia”.