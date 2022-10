Galliani: «Pablo Marì, la squadra è sotto choc. Pessina piangeva»

A Sky. «Abbiamo chiesto il rinvio della partita di lunedì contro il Bologna. Volevano venire tutti qui all’Ospedale Niguarda»

Ai microfoni di Sky l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani direttamente dall’Ospedale Niguarda di Milano, dove stamattina i medici hanno effettuato l’intervento di ricostruzione dei due muscoli lesionati sulla schiena di Pablo Marì, il difensore biancorosso rimasto coinvolto in un accoltellamento al supermercato Carrefour presso un centro commerciale ad Assago, nel milanese. Di seguito le parole di Galliani:

«La squadra è sotto choc per quanto accaduto a Pablo Marì, noi abbiamo chiesto il rinvio della partita di lunedì contro il Bologna. La squadra è assolutamente sotto choc aggiungo, volevano venire tutti qui. Pessina piangeva al telefono. Abbiamo chiesto alla Lega il rinvio, vedremo. Come sta Marì? Lo ha aiutato essere un atleta. Ci vorranno due mesi di riposo e almeno tre mesi per il suo ritorno in campo».».

A fermare l’aggressore, con problemi psichiatrici alle spalle, è stato l’ex terzino del Napoli, Massimo Tarantino. Di seguito il comunicato diffuso dall’equipe dell’Ospedale che ha operato il calciatore, il Niguarda di Milano.

«Gli specialisti della Chirurgia Generale-Trauma Team dell’Ospedale Niguarda di Milano hanno effettuato stamattina l’intervento di ricostruzione dei due muscoli lesionati sulla schiena di Pablo Marí. L’intervento è andato bene e si prevede un ricovero ospedaliero di due o tre giorni. Dopo le dimissioni il calciatore potrà iniziare un percorso di riabilitazione. Questo tipo di lesioni muscolari richiede di norma due mesi di riposo prima di poter riprendere le attività fisiche».