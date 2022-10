Ieri l’allenatore si è presentato in conferenza con due rose, dichiarando che erano per Mahsa Amini e Hadis Najafi, uccise in Iran

Ieri il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si è presentato in conferenza stampa con due rose, in segno di solidarietà alle donne iraniane. Con questo gesto, l’allenatore del Napoli ha voluto sottolineare subito che il calcio non è un mondo a parte, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Il calcio non è un mondo a parte, Spalletti ci tiene a sottolinearlo subito, quando la testa di tutti è dentro i temi di Napoli-Torino. Ha scelto un simbolo per ricordare Mahsa Amini e Hadis Najafi, le due ragazze vittime della repressione governativa in Iran. Mahsa Amini, 22 anni è morta in Iran lo scorso 16 settembre mentre si trovava sotto la custodia della polizia perché indossava in maniera non corretta il velo. Mentre Hadis Najafi è stata uccisa a Karaj nelle proteste dopo la morte di Mahsa. «Queste rose sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi», ha detto e non ha voluto aggiungere altro“.

Anche l’edizione nazionale del Corriere della Sera torna sul tema, in un pezzo a firma di Monica Scozzafava.

“Cose di un altro mondo — questo è proprio il caso — al quale l’allenatore del Napoli, unico in Italia, ha sentito di dovere qualcosa. Un gesto simbolico (gentile, femminile) per due nomi, Masha e Hadith. Per sostenere la libertà di tutte le altre”.

La prima donna arbitro in Serie A

Il tecnico del Napoli ha anche risposto ad una domanda su Maria Sole Ferrieri Caputi, che sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A. In Italia è stata festeggiata quasi come lo sbarco sulla Luna. Roba di un anacronismo da mettersi le mani nei capelli. Il senso delle parole di Spalletti è più o meno questo. Il CorMez commenta:

“Una connessione sentimentale e culturale nel weekend in cui in serie A debutta Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna ad arbitrare nel massimo campionato. Il battesimo ci sarà in Sassuolo-Salernitana. Spalletti ha sottolineato come una vicenda del genere non dovrebbe neanche far notizia: «Sono felice del debutto di un arbitro donna in serie A. Mi auguro che ci siamo arrivati solo nel 2022 perché nessun altro arbitro donna si era rivelata pronta per la massima categoria. Sono convinto saprà farsi valere, avrà il rispetto di tutti, come accade per gli altri arbitri»”.