La squadra di Alvini ha superato il Modena (dal 22esimo in dieci uomini) per 4-2 e solamente ai supplementari. Si giocherà a gennaio

Coppa Italia: sarà Cremonese-Napoli agli ottavi di finale. La squadra di Alvini ha superato in casa il Modena 4-2 ai tempi supplementari. È stata una partita rocambolesca. Al minuto 89 la Cremonese era in vantaggio 2-0 grazie alle reti Okereke e di Felix Afena-Gyan che lo scorso anno era alla Roma e che Mourinho faceva giocare appena poteva. In due minuti il Modena di Tesser è però riuscito a pareggiare con la doppietta di Diaw (il primo su calcio di rigore). Bisogna ricordare che il Modena ha giocato in dieci minuti dal minuto 22 per espulsione del centrocampista Magnino (doppia ammonizione).

Ai supplementari la Cremonese è riuscita a segnare solo al minuto 111 (quindi sesto del secondo tempo supplementare) con Sernicola. Lo stesso Sernicola – sempre su assist di Ascacibar – ha realizzato il 4-2 al 120esimo.

A gennaio, dunque, si giocherà Cremonese-Napoli gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Unica gara, niente andata e ritorno. Non c’è ancora la data. Orientativamente tra il 10 e il 19 gennaio.