Ceferin: «Sarò candidato unico alle prossime elezioni Uefa»

Il presidente Uefa: «Con Infantino siamo in disaccordo solo sul 5%, non ci saranno candidati europei alla Fifa. La finale di Conference più vista di quella di Europa League»

Il presidente della Uefa Ceferin è a Roma per il congresso Aips organizzato dall’Ussi (Unione stampa sportiva italiana). Ha risposto a De Laurentiis sui calciatori africani. Ma ha parlato anche d’altro.

SuperLega

«Viviamo da quasi 3 anni in una crisi costante dovuta al Covid e altre idee sciocche che hanno cercato di rovinare il calcio. Abbiamo avuto più crisi in questi anni che mai prima. È stato un periodo molto difficile. La soddisfazione più grande è che in questo momento difficile nel calcio, con la storia della Superlega, il calcio europeo è rimasto unito e ora è più unito che mai. Abbiamo dimostrato che possiamo rimanere uniti in momenti di crisi».

Nations League e Conference League

«Sono soddisfatto di come Nations League e Conference League stanno procedendo. Qualcuno ha criticato la Conference League, eppure la finale vinta dalla Roma nella passata stagione è stata più vista di quella dell’Europa League».

Le accuse a Mangia

«Conosco la questione (accuse di molestie sessuali, ndr). Ho parlato con la Federazione maltese in questi giorni e credo che si stiano già facendo indagini per capire meglio cosa è successo. È una questione molto seria, preferisco non parlare non conoscendo i fatti e i risultati dell’inchiesta. Non vedo perché la Uefa dovrebbe prendersi responsabilità: certamente dovremo aiutare a risolvere il caso, ma come potevamo sapere cosa sarebbe successo?».

Nuovo mandato

“Sì, mi ricandiderò per un altro mandato. Ho già cinquantacinque lettere di sostegno, e sembra che sarò l’unico candidato”.

I rapporti con Infantino

«Non credo che ci sarà un candidato europeo alle prossime elezioni della Fifa (previste per il 2023, ndr). I miei rapporti con Infantino? Fifa e Uefa sono d’accordo sul 95% delle questioni, il problema è il restante 5% su cui si concentra l’opinione pubblica che accredita l’idea che stiamo tutto il tempo a litigare. Ci sono dei disaccordi ma entrambi vogliamo proteggere il calcio».

Mondiale ogni due anni

«Non ha senso, sarebbe una cannibalizzazione di tutto. Non era nemmeno una loro idea. Bisogna evitare di creare nuove competizioni, non ci sono slot liberi, su questo dovremmo ragionare ma siamo d’accordo nel pensare che non è possibile ideare altre competizioni».