A Libero non si capacitano: Conte sta allineando le stelle, il cinismo del Napoli

“Al terzo tiro in porta gli azzurri tornano avanti, questa volta con Lukaku. Il Napoli non muore mai, l’Inter è avvisata”

A Libero non si capacitano: Conte sta allineando le stelle

Brutta serata nella redazione di Libero quotidiano nordico e che soffre di orticaria quando vede Conte (anche se fu di Libero una meravigliosa difesa di Conte dopo la sconfitta di Verona, la scrisse Pietro Senaldi: merita).

Ma in redazione si soffre lo stesso, ora si parla di allineamento delle stelle:

Lo insegna Gasperini: Retegui e Lookman che strapazzano la difesa del Napoli sono frutto delle ore a Zingonia. Non bastano perché Conte sta allineando le stelle: il gol di Lukaku, che passa gli 80’ precedenti spalle alla porta, ha il sapore della svolta dello scudetto. Quella che l’Inter lo scorso anno ebbe da Frattesi, e che Frattesi ora non porta più.

Libero, nell’articolo della partita, ecco un paio di passaggi:

E pensare che la serata sembrava partita malissimo per la squadra di Conte, con l’Atalanta più in palla e dominante nella prima metà del primo tempo. Non sorprende, infatti, il vantaggio nerazzurro al quarto d’ora, con una sassata in girata del capocannoniere Retegui. Il Napoli sembra in clamoroso affanno, ma si sveglia all’improvviso, grazie a Neres, sempre intraprendente.

(…) Ma il cinismo del Napoli in questa stagione è clamoroso e al terzo tiro in porta gli azzurri tornano avanti, questa volta con una splendida incornata di Lukaku su cross perfetto di Anguissa. Il Napoli non muore mai, l’Inter è avvisata.

