Cassano su Kvaratskhelia: «De Laurentiis stavolta è stato più furbo, non ha tirato la corda come con Osimhen»

A Viva el Futbol: «Non stava facendo bene con Conte anche se lui si impegnava. Perché Conte ha un tipo di idea di gioco diversa, era perfetto per Spalletti»

Antonio Cassano a Viva el Futbol commenta insieme ad Adani l’addio di Kvaratskhelia a Napoli. Sarà presto un nuovo giocatore del Psg.

Cassano: «Kvaratskhelia si impegnava ma non stava facendo bene con Conte»

Le parole di Cassano su Kvaratskhelia:

«Io penso che loro avevano già trovato l’accordo perché se lui si espone così, il ragazzo ha chiesto la cessione. Il problema è che Conte non ha colpe. La stessa identica roba con Osimhen, con Higuain, con Lavezzi. Sempre il solito giochino. Lui (De Laurentiis, ndr) dice “se andrà via ce ne faremo una ragione”. Però a questo giro è stato più furbo, non ha tirato troppo la corda come con Osimhen. Da un lato perdono un campione perché per me è un potenziale fenomeno Kvara. Non stava facendo bene con Conte anche se lui si impegnava perché ha un tipo di idea diversa da Conte. Kvara è un giocatore perfetto per Spalletti. Con Conte è diverso. Lui è da un lato scontento perché perde un grande giocatore, dall’altro è molto contento perché c’è Neres. Quando il Psg, il Bayern, lo United vogliono un giocatore, ti vengono a dare 75 milioni».

L’Equipe inizia già a pensare a come giocherà il Psg con Kvaratskhelia. C’è una poco velata critica: di sicuro il georgiano è un giocatore di altissima qualità, ma ad oggi il Psg ha bisogno di un numero 9 di peso. Kvara invece va “a rafforzare un reparto che è già pieno. Invece di esigere un centravanti di livello mondiale di cui ha tanto bisogno in Champions League, Luis Enrique aggiungerà un’ala creativa a una lista già lunga (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kang-in Lee)”.

Continua qui.

ilnapolista © riproduzione riservata