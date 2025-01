Conte è stato chiarissimo sul mercato, non vuole mezze tacche: mai più Grassi, Regini o Dendoncker

Il tecnico va accontentato, sarebbe veramente un peccato quest’anno, visto come si sono messe le cose, non vincere lo scudetto

Cesare – Caro Guido vittoria preziosissima del Napoli che sempre più con merito lotta per lo scudetto. A Bergamo grande prova di carattere, fisica e tattica. Nel primo tempo dopo un inizio in cui gli atalantini ci hanno aggredito e messo in difficoltà e tenuti nella nostra area, anche dopo il loro vantaggio, poi gli azzurri sono venuti fuori e con un uno-due micidiale hanno ribaltato il risultato. E stesso inizio nella ripresa in cui dopo il pareggio atalantino ci ha salvato Meret con un grande intervento sul colpo di testa De Ketelaere ma poi il Napoli ha ripreso in mano e vinto la partita.

Guido – L’Atalanta è una squadra aggressiva, fisica e che gioca al calcio e nelle fasi iniziali dei due tempi ci hanno schiacciato costringendoci ad abbassati troppo ma poi l’abbiamo saputa domare con una prova di grande maturità. In difesa abbiamo sofferto Lookman con Di Lorenzo che come sempre dà il meglio di sé ormai in fase offensiva e non difensiva e Rrhamani ha concesso il gol a Retegui e il suddetto colpo di testa (con cross lento spiovente) a De Ketelaere. Ma si gioca in due e ci sta che vi siano spunti degli avversari. Rrahmani sta comunque giocando a livelli altissimi. E bisogna fare un plauso a Meret che sta dimostrando di essere decisivo nei momenti topici delle partite salvando il risultato.

Cesare – A centrocampo abbiamo assistito ad una prestazione strepitosa di Anguissa, il migliore in campo, e di McTominay che ormai si sta rivelando determinante anche in fase realizzativa. E sulla sinistra Conte ha trovato un grande equilibrio con Olivera e Neres che si sta dimostrando un’ala funambolica, direi brazileira, che salta l’uomo e sforna cross e assist in continuazione. Difficile da tenere per gli avversari. Dovremo vedere adesso le contromisure che troveranno. Infatti, pur essendo due giocatori diversi, ricordate il primo Kvara irresistibile sulla fascia? Poi hanno cominciato a raddoppiarlo e triplicarlo e il Napoli tatticamente spesso non ha saputo sfruttare gli inevitabili vantaggi che si creavano all’interno del campo. Accadendo questo sono sicuro che Conte saprà al meglio sfruttare la situazione anche perché ha gli uomini adatti a farlo (vedi il risorto Anguissa e Mc Tominay).

Guido – Un discorso a parte merita Lukaku. Ti devo dire che nelle fasi inziali ero un po’ scettico ma adesso che è andato in grande condizione (asciuttissimo) sta facendo vedere il suo valore. Può lasciare perplessi il fatto che gioca gran parte della partita spalle alla porta e spesso viene anticipato, ma poi eccolo fare l’assist vincente o segnare un gran gol decisivo o fare dei movimenti che aprono spazi ai compagni come sul gol di McTominay dove si porta l’avversario sul secondo palo.

Cesare – E poi ritornando all’equilibrio della fascia sinistra quando Neres si sfianca, l’innesto di Spinazzola al posto di Neres è stata una grande mossa di Conte. L’esterno risulta efficace dando copertura ma continuando a produrre gioco. Comunque come si diceva all’inizio il Napoli ormai lotta per lo scudetto e sicuramente l’Inter sarà la maggiore antagonista. Ma con mister Conte sono fiducioso e poi abbiamo visto che i nerazzurri non sono una squadra imbattibile e questo ci permette di sognare il quarto scudetto.

Guido – Una osservazione in chiusura sulla campagna acquisti. Ancora una volta Conte ha fatto dichiarazioni perentorie e lucide. “Lascio al club la decisione. Non entro nel merito del mercato. Se dovessero chiedermi qualcosa, dirò la mia. Giocatori di prospettiva? Prospettiva per cosa? Se le cose vanno fatte, devono essere fatte nella maniera giusta, non facciamo ridere. Le cose devono essere fatte come dio comanda altrimenti andiamo avanti con questi ragazzi.” In soldoni il tecnico salentino non vuole mezze tacche che vadano inutilmente ad affollare la panchina. O si prende un giocatore capace di fare la differenza o si continua con quelli attuali. Insomma mai più Grassi e Regina come Dendoncker e soci.

Cesare – Concordo. Se Conte sta chiedendo qualcosa va accontentato perché sarebbe veramente un peccato quest’anno, visto come si sono messe le cose, non vincere lo scudetto. Il fatto che poi sia inaspettato non deve far accontentare la società di un posto Champions.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: buono; Guido: ottimo

Di Lorenzo – Cesare: modesto; Guido: sufficiente

Olivera – Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: modesto; Guido: ottimo

Juan Jesus – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Anguissa – Cesare: strepitoso ; Guido:fortissimo

Lobotka – Cesare: modesto; Guido:sotto tono

McTominay – Cesare: monumentale; Guido:fortissimo

Politano – Cesare: grande; Guido:ottimo

Lukaku – Cesare: buono; Guido:ottimo

Neres – Cesare: grandissimo; Guido:

Spinazzola – Cesare:buono; Guido: buono

Mazzocchi – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Simeone – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare:ottimo ; Guido: perfetto

