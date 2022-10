Cavani: «Ho fatto terapia per molti anni, la prima volta dopo Barcellona-Psg 6-1»

Edinson Cavani e il suo rapporto con la psicoterapia. Ne ha parlato in un’intervista a Relevo. Oggi gioca nel Valencia di Gattuso.

Dove sta andando questo calcio?

Il modo di vivere il calcio

Cavani: Ho il mio modo di vivere e il calcio è un modo di vivere , non è una cosa a parte ( da leggere l’intervista a Simeone, ndr ). A Manchester, ci sono state situazioni in cui ho parlato di calcio, a un certo punto della mia carriera, ho iniziato a prenderlo come una scuola, dove dobbiamo essere aperti all’apprendimento da allenatori, compagni di squadra… Altrimenti, concludi la tua carriera e sei vuoti. Certo hai soldi ma se non usi il calcio per imparare cos’è la vita, non serve a niente. Ho le idee abbastanza chiare, non ho il piccolo libro della felicità, ma questo è il modo in cui penso che dovrebbe essere il mio modo di vivere.

La psicoterapia

Cavani: Ho fatto terapia per molti anni. Apparteniamo a una generazione con quei genitori che ti dicono che non devi piangere, che non puoi rilassarti o esprimere emozioni. Come se non mostrando debolezza, cresci con una corazza che ti fa pensare di essere più forte di tutti. Ci sono persone molto forti ma alla fine finiscono per cadere. Tu non sei un supereroe, quello che può fare tutto, aiutare la famiglia, segnare ogni domenica… Ma a volte non ascoltiamo noi stessi. Perché sta succedendo a me? Ci sono professionisti per questo. La mia teoria è che tutti abbiamo bisogno di tutti, la vita è una ruota. È un falso combattere per essere sempre il migliore. Ci sarà sempre qualcuno sopra di te, che ha o sa più di te, è più carino di te, eccetera.

La prima volta che sono andato in terapia è stato dopo il ritorno del Psg in casa del Barcellona (la remuntada: 6-1). Mi colpì molto. In cinque minuti cambiò tutto quello che avevamo fatto. È un colpo così grande, che non puoi controllare e che, sebbene sia il calcio, tocca altre parti della tua persona, con sintomi di ansia, sudorazione fredda, avevo le vertigini ad addormentarmi e già prima avevo paura di addormentarmi. Mi chiedevo: “Ho un problema nella mia testa?”. Sono andato dal medico PSG, che amo, e mi ha detto: “Quello che sta succedendo a te, sta accadendo a molte persone in diversi settori”. E ho capito che non ero un supereroe