Simeone: «I calciatori vivono di alibi. È sbagliato. Se non gioco, mi chiedo perché»

Giovanni Simeone intervistato dal quotidiano argentino La Nacion. Il giornalista la presenta così: un’intervista diversa, e il merito è esclusivamente dell’intervistato.

“Essere il figlio di … ti dà vantaggi, non c’è bisogno di negarlo, ma è anche vero che tutto costa un po’ di più.Dovevo sempre dimostrare di essere all’altezza degli altri. All’inizio non mi piaceva il soprannome “Cholito”, ora però mi sto rendendo conto che “Cholito” va oltre mio padre. Mi piace molto”.

La Nazionale

Sì, mi sono chiesto se fossi all’altezza di competere con gli altri della Nazionale argentina. E mi chiedo in cosa debba migliorare per essere convocato. La scorsa stagione ho segnato 17 gol ma forse non sono i gol che mi mancano. È altro. O forse devo solo avere pazienza. Non mi arrendo. (…) Se il tecnico non ti vede, è perché devi essere più paziente o devi migliorare in alcuni aspetti. Quando l’allenatore non mi schiera la domenica, cerco anche di capire perché. E lo rispetto, sono i suoi gusti e le sue scelte. Come faccio ad arrabbiarmi con Spalletti se sceglie Raspadori al posto mio? Non mi arrabbio. Perdo se mi arrendo e io non mi arrendo.

La meditazione

Simeone: Mi piace molto la meditazione, nel corso degli anni ho imparato a meditare, ho imparato le tecniche di respirazione. Ho letto molto su questi argomenti. Ora sto leggendo un libro intitolato ‘The 5 o’clock in the morning club’. È una lettura molto piacevole, ti fa pensare a ciò che è veramente importante nella vita. Con Giulia, mia moglie, parliamo tanto di argomenti totalmente estranei al calcio. A casa non parlo di calcio. Amiamo il mare, di solito vado al mare molto per riposare. Oggi il mondo digitale, i telefoni, ti fanno perdere molto tempo. Per me, la meditazione è la chiave. Inoltre, viaggiare e imparare come vivono persone di altre culture mi dà la possibilità di capire che il mondo è molto più ampio del calcio.

La qualità del tempo

Gli alibi

Simeone: È molto comune nei calciatori dare la colpa agli altri. Ho conosciuto tanti giocatori, me compreso, che preferiscono puntare il dito contro gli altri. È umano . Succede perché non ci fermiamo a pensare: “perché è successa una cosa del genere, cosa ho fatto per farlo accadere, ho fatto qualcosa di sbagliato?”. No. Preferiamo accampare delle scuse. Con una scusa il problema non è più tuo, lo trasferisci. Se te ne liberi, non è più tuo. Ed è facile accusare l’allenatore di non farti giocare. Noi giocatori siamo pieni di alibi che poi sfociano in incontri di gruppo tossici, perché prima o poi si finisce per parlare male di qualcuno. Quei gruppi sono negativi. La squadra si divide in gruppetti. Nelle squadre che vincono, che sono poche, si vede invece una grande affinità tra tutti. Non è un caso. E sono pochi i gruppi del genere, perché il calcio è pieno di chi preferisce gli alibi.

I social

Simeone: So che un messaggio può fare tanti danni. Influisce direttamente sulla salute delle persone. Uso i social network, ma mi riservo un Instagram personale che uso con i miei amici, più intimo, in cui seguo tutte le cose che non hanno nulla a che fare con il calcio. Argomenti di pesca, di immersione, animali e foto di paesaggio… Seguo persone che fanno meditazione. Nutro il mio mondo interiore. Raramente apro il telefono per vedere i messaggi, sì, forse, per vedere qualcosa sulla vita dei miei compagni di calcio, per scoprire chi ha segnato un gol… e poco altro.

L’adrenalina del calcio non mi imprigiona: ne ho bisogno per superare me stesso, ma non mi imprigiona, non mi affoga, non mi toglie la vita.

Io mi uccido anche per vincere la partitella, il problema è il dopo. Una cosa è vivere il momento con intensità, e io lì sono inflessibile, ma più tardi, quando arrivi a casa, con la tua famiglia, perché devi continuare a pensare al calcio? A volte, quando pensi troppo, è peggio perché la tua testa non è mai calma, il tuo cervello si consumato, non gli dai ossigeno. Più pensi, meno respiri. Se non si dà ossigeno al cervello, i neuroni funzionano meno. Tutto con i suoi limiti.