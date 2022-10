Carmando: «Simeone è molto intelligente, altrove non è stato apprezzato»

A 1StationRadio. «De Laurentiis è un grande patron, crea sempre cose meravigliose. Giuntoli un ds vecchia maniera. Il Napoli di Maradona era una famiglia, proprio come la squadra di Spalletti»

Lo storico massaggiatore di Maradona, Salvatore Carmando, è intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Dove si trovano le motivazioni adeguate a vincere dopo aver già raggiunto gli ottavi di Champions? In Coppa dei Campioni ai calciatori tremano sempre le gambe… Ieri è stata una bellissima partita, il Napoli sembrava una macchina da corsa. Lo spogliatoio è sereno e tranquillo, questo è un aspetto fondamentale. Pensieri su Simeone? Conosco molto bene il papà, simile per caratteristiche al Cholito. Quest’ultimo è molto intelligente. Tuttavia, non è stato apprezzato dalle altre squadre nelle quali ha militato, il Napoli è stato bravo ad ingaggiarlo. Darà tante soddisfazioni al club azzurro, è un grande attaccante. A Napoli, inoltre, sono tutti argentini…»

Quanto è importante avere grandi personalità all’interno di uno spogliatoio?

«Quando lo spogliatoio è sano, si procede sempre nel migliore dei modi. È una soddisfazione enorme poter ammirare questo Napoli in campo. Spalletti è un grande furbone, oltre ad essere un ottimo tecnico. Sa mettere bene in campo i calciatori. Se quest’ultimi sono in forma, possono danno tante soddisfazioni al Napoli. Bisogna dare un voto ai tifosi azzurri, un bel 10, perché sostengono e portano sempre avanti la loro squadra».

Anche a Maradona tremavano le gambe prima delle gare di Champions?

«Assolutamente no, al massimo era Diego a far tremare le gambe agli avversari… Voleva sempre scendere in campo e giocare. All’epoca il Napoli aveva un grande spogliatoio, era una famiglia, proprio come oggi con la squadra di Spalletti.

Chiosa su De Laurentiis.

«I meriti di questo Napoli vanno attribuiti anche a De Laurentiis. Aurelio è un grande patron. Crea sempre cose meravigliose, è un esperto di calcio e di finanza. Il presidente può contare, inoltre, su tanti uomini di fiducia, anche Giuntoli sta svolgendo un operato straordinario. Ha scoperto dei giocatori introvabili, è un ds alla vecchia maniera».