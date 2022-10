Tuttosport intervista Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, oggi commentatore a Dazn. Parla del Napoli, facendo i complimenti a Spalletti per il gioco che esprime la sua squadra.

«Il Napoli oggi è la squadra che esprime il miglio calcio. L’evidenza dei fatti è il giusto merito da dare al proprio allenatore. Il Napoli ha raggiunto una consapevolezza che non la fa tremare di fronte a nessuno. Poi da qui in avanti ci sono tante componenti, ma oggi zero soggezione verso chiunque».

E’ sicuramente una candidata alla vittoria della Serie A.

«Se nella scorsa stagione i campani non avessero perso due partite in casa delle ultime quattro se la sarebbero giocata sino alla fine, quindi sicuramente anche quest’anno possono dire la loro».

Su Kvaratskhelia:

«Bisogna davvero fare i complimenti a chi lo ha scelto, a tutto l’ambiente Napoli per come ha gestito le varie partenze. Bravi Giuntoli e Spalletti. Il georgiano è forte, si sta imponendo: è giovane e ha margine di miglioramento».

Ad Ambrosini viene chiesto come si acquisisce la mentalità della grande quadra.

«Devi trovare il modo di alimentare l’ambizione e la volontà di confermarsi. Il segreto poi è nelle società, non basta delegare all’allenatore questo compito. Anche i dirigenti devono aiutare il settore tecnico a tenere l’asticella alta quando le cose vanno bene, supportandolo quando vanno meno bene. Per restare ad un certo livello sai che ci sono periodi non semplici. Ed è come superi tali momenti che ti permette di restare in alto».