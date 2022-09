“Nessuno segue più Allegri” titola Repubblica dopo la disfatta della Juve contro il Monza di ieri. Una partita che pesa indubbiamente sul futuro dell’”allenatore più contestato del mondo”, che è stato un osservato speciale per tutta la durata dell’incontro dai tifosi che prima della gara hanno incassato le parole dell’ad bianconero che gli ha confermato la fiducia della società.

Ma era prima della partita, appunto, prima di quest’ultimo catastrofico disastro che sarebbe spiegabile soltanto se i giocatori fossero scesi in campo non per consolidare la posizione del tecnico, ma per affossarlo definitivamente. A vederli, il sospetto che giocassero contro l’allenatore è venuto a tutti.