Ranieri: «Ferlaino voleva comprare un 10 al posto di Maradona, gli dissi “ce l’abbiamo già, è Zola”»

Claudio Ranieri su FourFourTwo risponde alle domande dei lettori. Un paio di domande riguardano il Napoli. Una Maradona e l’altra Zola.

Di Maradona dice:

«Tecnicamente sono stato il suo allenatore ma purtroppo Diego aveva già lasciato il Napoli. Ho sempre rimpianto la possibilità di allenarlo, sono opportunità che non capitano tutti i giorni. Ricordo che all’epoca qualche volta ci sentimmo al telefono, gli dicevo che lo aspettavo. Ma non accadde mai. Fui molto felice quando lo incontrai alla cerimonia dei premi Fifa 2016 dopo aver vinto il titolo col Leicester. Fu proprio Diego a consegnarmi il premio».

Di Zola ricorda che ha lavorato con lui sia al Napoli sia al Chelsea.

«Ricordo che il presidente del Napoli Corrado Ferlaino voleva a tutti i costi acquistare un nuovo numero 10 per sostituire Maradona. Gli disse che era una cattiva idea, i tifosi avrebbero sempre fatto i paragoni con Maradona e nessuno avrebbe sarebbe stato all’altezza di quel paragone. Gli dissi che in quel ruolo avevamo in casa un giovane talento e un grande professionista, avremmo dovuto dare una chance a lui invece di cercare qualcun altro. La carriera di Gianfranco ha confermato che avevo ragione».