Nella Juve è a rischio il preparatore atletico (Simone Folletti) fidatissimo di Allegri

Troppi infortuni nella Juventus, il club di Agnelli mette nel mirino chi si occupa della preparazione atletica, ovvero Simone Folletti, vecchio collaboratore di Massimiliano Allegri. Alla Continassa c’è la volontà di “commissariarlo” affidando maggiori poteri a Giovanni Andreini, arrivato in estate, che al momento coordina tutte le attività legate alle performance dei calciatori. Lo scrivono sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Sotto la lente alla Continassa c’è la preparazione atletica e quindi il principale imputato è il responsabile della struttura che se ne occupa, vale a dire Simone Folletti, fidatissimo collaboratore di Allegri. La Juve appare poco allenata, non ha intensità e la benzina dei giocatori finisce presto. Senza contare che gli infortuni muscolari si susseguono con preoccupante regolarità, in alcuni casi per recuperi anticipati nei tempi, leggasi Di Maria. La prima mossa anti-crisi sembra portare a un maggiore coinvolgimento di Giovanni Andreini, il coordinatore di tutte le attività legate alla performance dei calciatori, arruolato in estate. Non solo più un ruolo di supervisore per lui, quindi, ma un peso crescente nelle scelte e nella programmazione del lavoro atletico. In pratica sarebbe un “commissariamento” di Folletti”.