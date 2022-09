Napoli, Lozano sta bene, gli esami sono negativi. È rientrato a Napoli con la squadra

Il Napoli ha comunicato che gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto il messicano al Policlinico Gemelli sono negativi. Pericolo scongiurato

Pericolo scongiurato per Hirving Lozano. Il messicano sta bene, gli esami a cui è stato sottoposto ieri sera, dopo l’infortunio, sono risultati tutti negativi. El Chucky è tornato a Napoli con la squadra. Lo ha comunicato il Napoli sui social.

📌 La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto @HirvingLozano70 al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi.

Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra. pic.twitter.com/SUWUYWmLCR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 3, 2022

Ieri sera, durante Lazio-Napoli, Lozano aveva avuto la peggio in uno scontro di gioco con Marusic. Il laziale era riuscito a rientrare in campo dopo pochi minuti con una vistosa fasciatura alla testa, mentre Spalletti era stato costretto a sostituire Lozano, uscito fuori in barella e trasportato in ospedale. In un primo momento si è temuta una commozione cerebrale e addirittura una frattura allo zigomo. Per fortuna, invece, Hirving sta bene.