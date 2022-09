Sky: per Lozano si sospetta un trauma cranico e una frattura dello zigomo

L’attaccante del Napoli è stato trasportato al Gemelli dove hanno effettuato i primi controlli. È cosciente e nelle prossime ore verrà sottoposto ad ulteriori controlli

Dopo il brutto scontro in campo con Marusic al 44esimo di Lazio-Napoli, Hirving Lozano è stato portato fuori in barella e immediatamente trasportato in ospedale

Secondo quanto ha riportato Massimo Ugolini su Sky Sport, il calciatore messicano del Napoli è stato portato al Gemelli per accertamenti, come da rito. Si sospetta un trauma cranico e una frattura dello zigomo.

Lozano è cosciente e nelle prossime ore verranno fatti altri aggiornamenti