Napoli, avere in rosa Osimhen quest’anno costa 21 milioni di euro. Raspadori quasi 17

Il noto portale Calcio & Finanza, prendendo in considerazione il loro stipendio al lordo e la quota ammortamento relativa al cartellino (o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2022/23), ha stilato la classifica dei calciatori più impattanti – e dunque più costosi – sui bilanci dei club di Serie A.

Il più costoso – per farsi un’idea – è Dusan Vlahovic. La Juve, per tenerlo in rosa tra il 1 luglio 2022 e il 30 giugno del 2023, sborsa oltre 30 milioni di euro: 13 per lo stipendio lordo del serbo, 17 la quota d’ammortamento sui circa 70 milioni versati alla Fiorentina. Nella classifica, che riportiamo di sotto, ci sono due calciatori del Napoli: Osimhen, che è il terzo di tutto il campionato, e Jack Raspadori, al settimo posto.

Su Osimhen, Calcio e Finanza scrive quanto segue:

Il nigeriano impatta per oltre 21 milioni di euro sui conti del club di De Laurentiis, che – va ricordato – ammortizza i cartellini a quote decrescenti. Questo significa una quota superiore nei primi anni di contratto, a scalare (e dunque meno impattante) con il trascorrere delle stagioni. Nel caso di Osimhen, i benefici del Decreto Crescita alleggeriscono il suo impatto a bilancio. Interessante notare come la classifica sia dominata dai giocatori della Juventus (con due presenze dell’Inter), ma – a differenza della graduatoria sugli stipendi – spuntino calciatori del Napoli (Raspadori e Osimhen, appunto), principalmente a causa della modalità di ammortamento dei cartellini. GIOCATORE LORDO AMMORTAMENTO O PRESTITO TOTALE 1 Vlahovic 12.950.000 € 17.355.556 € 30.305.556 € 2 Chiesa 9.250.000 € 13.333.333 € 22.583.333 € 3 Osimhen* 5.895.000 € 15.271.364 € 21.166.364 € 4 Lukaku* 11.135.000 € 8.000.000 € 19.135.000 € 5 Bonucci 12.025.000 € 5.591.333 € 17.616.333 € 6 Bremer 9.250.000 € 8.200.000 € 17.450.000 € 7 Raspadori 4.625.000 € 12.000.000 € 16.625.000 € 8 Arthur – € 15.708.286 € 15.708.286 € 9 Correa 6.475.000 € 8.177.000 € 14.652.000 € 10 Szczesny 12.025.000 € 2.332.667 € 14.357.667 € Cifre in milioni di euro; elaborazione Calcio e Finanza