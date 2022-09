Nagelsmann, al Bayern dà fastidio anche il suo abbigliamento

Lo svela un rapporto della Bild di cui scrive il Daily Mail. Alcune scelte stilistiche del tecnico sono considerate parte di un inutile show. E c’è l’ombra di Tuchel

La situazione di Nagelsmann al Bayern Monaco è tutt’altro che tranquilla. Nonostante le rassicurazioni della dirigenza, ed in particolare di Salihamidzic, tecnico ex Hoffenheim e Lipsia è in discussione sia per i risultati in campo – il Bayern, nonostante un cammino esaltante in Champions League, non vince in Bundes da prima di ferragosto – sia per alcuni atteggiamenti fuori dal campo, alcune scelte stilistiche che non convincono la dirigenza del club bavarese. Ne scrive il Daily Mail nell’ambito di un’analisi complessiva sul Bayern Monaco, e fa riferimento ad un rapporto della Bild, noto giornale tedesco.

Un rapporto della Bild sottolinea che ci sono state lamentele interne al Bayern per l’abbigliamento a bordo campo di Nagelsmann. Si tratta di uno stile molto moderno. Nagelsmann non preferisce l’abito tradizionale ma nemmeno la tuta ginnica che indossano diversi allenatori. Chi sta dietro le quinte vorrebbe che l’ex tecnico del Lipsia fosse più concentrato sulle partite piuttosto che sul dare spettacolo. Va sottolineato che Nagelsmann indossa abiti Adidas e Hugo Boss per le partite: si tratta di due degli sponsor più importanti del Bayern. Coi suoi look, insomma, non infrange alcuna regola. Così come non infrange alcuna regola presentandosi al centro tecnico a bordo di uno skateboard o di una Harley. E tuttavia, queste scelte sono maltollerate dal club, che le considera parte di un inutile show.