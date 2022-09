Salihamidzic: «Nagelsmann ha il sostegno del Bayern, non è necessario ribadirlo ogni volta»

Nonostante le quattro partite in Bundesliga senza vittorie, il Bayern Monaco continua a riporre la sua fiducia nell’allenatore, Julian Nagelsmann. Il direttore sportivo del club, Hasan Salihamidzic, lo conferma alla Sueddeutsche.

“Julian è molto chiaro. Lui e il suo staff sanno esattamente cosa fare. Soprattutto, Nagelsmann sa di avere tutto il sostegno del Bayern, e non è necessario sottolinearlo ancora una volta. Abbiamo parlato con lui di tutti gli aspetti del nostro inizio di stagione, compresi quelli positivi, perché non c’è stata solo la sconfitta ad Augusta, ma molti gol all’inizio e due vittorie senza gol in Champions League. I nostri giocatori hanno qualità, mentalità e carattere, questo è ciò che vogliono e dimostreranno. Le prossime partite contro Leverkusen, Pilsen e Dortmund sono il palcoscenico giusto per questo. Ci si esibirà in modo diverso dopo la pausa internazionale e me lo aspetto. L’intensità fisica, l’avidità e la volontà di raggiungere il limite delle prestazioni in qualsiasi partita sono i requisiti per avere successo. Inoltre, abbiamo bisogno di sfruttare meglio le opportunità e restare concentrati”.