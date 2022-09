Milan-Napoli, Spalletti recupera Lozano: allenamento in gruppo per il messicano

Il Chucky ha smaltito l’influenza. Demme ha svolto una seduta personalizzata in campo, potrebbe rientrare fra i convocati dopo la sosta

Dall’allenamento odierno del Napoli arrivano buone notizie per il tecnico Luciano Spalletti: stando a quanto viene comunicato dal club nel report della seduta, il Chucky Lozano ha smaltito la sindrome para influenzale che l’aveva costretto al forfait nella sfida di Champions ai Rangers ed è tornato ad allenarsi in gruppo, coi suoi compagni. A questo punto non ci sono dubbi sul fatto che col Milan il messicano ci sarà. Ancora assenti, invece Demme e Osimhen. Il tedesco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Potrebbe rientrare dopo la sosta, così come il nigeriano.

Dopo il successo in Champions sul campo di Glasgow e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la settima giornata di Serie A.

Dopo una prima fase di attivazione in palestra e circuito di forza la squadra ha svolto lavoro tecnico tattico. Il gruppo di coloro che non sono andati in campo mercoledì ha conclusione la sessione con partita a campo ridotto e conclusioni in porta.

