Marca: c’è ancora tutto il tempo per il prestito di Ronaldo al Napoli, nessuno escluda sorprese

Il portoghese non ha offerte, a parte quella dagli Emirati Arabi. Il Napoli è l’ultima cartuccia a sua disposizione. Con Mendes in mezzo tutto è possibile

A Ronaldo non resta che il Napoli, è la sua ultima cartuccia. E con Mendes in mezzo tutto è possibile, non si devono escludere a priori sorprese dell’ultimo minuto. Lo scrive Marca, in un editoriale a firma di Carlos Carpio.

“Anche se ieri è stato dato per scontato che avrebbe continuato al Manchester United a seguito delle dichiarazioni del tecnico Ten Hag, la verità è che il portoghese ha l’opzione del Napoli sul tavolo, in cui avrebbe giocato in prestito per una stagione per tornare allo United per compiere l’anno che ha lasciato. E che c’è ancora tempo per attivarlo perché il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sedotto dall’idea di avere il capocannoniere portoghese”.

Oltre a quella di De Laurentiis, c’è solo l’offerta dagli Emirati Arabi.

Insomma, c’è ancora tempo per il Napoli.

“L’opzione per lui di partire in prestito può essere attivata in queste ultime ore. E con Cristiano e Jorge Mendes in mezzo tutto è possibile nell’ultimo giorno di mercato. Che nessuno escluda una sorpresa”.