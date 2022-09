La Stampa promuove il mercato della Juve: la cessione di De Ligt ha finanziato sette entrate

La Stampa, con Gianluca Oddenino, promuove il mercato della Juventus. Il club ha accontentato le richieste di Allegri innalzando il tasso di qualità e di esperienza e tenendo il saldo attivo.

“I nuovi parametri economici imposti dalla proprietà sono stati rispettati e il club può anche sorridere perché il saldo finale è positivo per 25 milioni di euro: la Juve ne ha incassati 87,4 dalle cessioni – su tutte spicca la vendita di De Ligt al Bayern Monaco per 67 – e ha speso 62,3 milioni per l’acquisizione di sette cartellini (il più caro è l’ex granata Bremer con 41) al netto di bonus e commissioni. Anche il monte ingaggi è stato sensibilmente abbattuto, visto che i nuovi stipendi pesano per 57 milioni lordi e in questi mesi la Juventus è riuscita a tagliare costi per complessivi 78 milioni. Le partenze di Dybala, Morata e Bernardeschi sono state solo l’inizio, visto che poi ha salutato il giocatore più pagato della Serie A (l’olandese De Ligt con 15 milioni lordi annui) e soprattutto l’ad Arrivabene e il ds Cherubini sono riusciti a liberarsi degli esuberi d’oro”.