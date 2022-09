La Gazzetta torna sul “caso Bonucci”, escluso da Allegri a Monza: paga le dichiarazioni post-Benfica?

Il capitano disse: «Sono preoccupato». Che Allegri l’abbia letta come una critica nei suoi confronti? Solo un episodio o il preludio a un nuovo strappo?

La Gazzetta dello Sport torna sul “caso Bonucci”. Il capitano della Juventus non è stato schierato in campo da Allegri contro il Monza, nonostante stesse bene. Bonucci si è anche riscaldato a bordocampo per tutto il secondo tempo della gara, ma alla fine il tecnico gli ha preferito il giovane Gatti. Il vice di Allegri, Landucci, ha motivato la scelta in conferenza stampa, dopo il match, parlando di «scelta tecnica». La Gazzetta ipotizza che dietro la decisione ci siano le dichiarazioni post Benfica del capitano, che forse non sono piaciute ad Allegri.

“Un’ipotesi è che il tecnico non abbia gradito alcune dichiarazioni di Bonucci nel post gara contro il Benfica. Leo, per dirla come piace a lui, ci aveva messo la faccia dopo una sconfitta dolorosa, che ha complicato il percorso della Juve in Champions, non mancando di elencare i tanti problemi della squadra: «Sono preoccupato, non c’è da nascondere nulla. Purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso, vuoi per un fatto mentale o fisico, non lo so». Che Allegri abbia letto una critica nei suoi confronti da uno dei veterani del gruppo? In realtà, lo stesso Bonucci aveva aggiunto che «la colpa non è dei singoli, dell’allenatore o della società, ma di tutti quanti»”.

La rosea ricorda che i rapporti tra Allegri e Bonucci non sono sempre stati idilliaci. Ci fu la discussione accesa in campo nella partita contro il Palermo, nel febbraio 2017, continuata negli spogliatoi, che portò Allegri a porre un aut aut alla società: «O va via lui o vado via io».

“La dirigenza, e in particolare Beppe Marotta, scelse di assecondare l’allenatore. Nessuno dei due fu multato, ma Bonucci fu obbligato a scusarsi con Allegri e con i compagni. E nella trasferta di Champions a Oporto, Leo fu escluso e costretto a vedere la gara in tribuna, accomodandosi sul celebre sgabello improvvisato”.

Poi Bonucci passò al Milan per una stagione. Quando tornò gettò acqua sul fuoco dicendo che c’erano state delle discussioni ma che tutto era superato.

Nel 2019 fu Allegri a lasciare la Juve, è tornato due anni più tardi togliendo la fascia di capitano a Bonucci e motivando la scelta in conferenza: «Se vuole la fascia può andare a comprarla e va a giocare in piazza». Dopo una stagione esemplare, però, la fascia gli fu riconsegnata.

“Sembrava la conferma di un rapporto recuperato in toto. Poi la doccia fredda di Monza. Solo un episodio o il preludio a un nuovo strappo?”.