La Gazzetta e la solitudine di Allegri: ha perso i senatori, Di Maria non ha gradito la gestione dell’infortunio

Massimiliano Allegri è sempre più solo. Il clima, attorno a lui, nella Juventus, è teso, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Nel dopo partita il tecnico ha dato l’idea di essere un uomo solo e con un po’ di confusione in testa, incapace di riprendere in mano le redini della sua Signora. I volti dei dirigenti bianconeri erano scurissimi mercoledì sera, in particolare quello di Pavel Nedved, che negli spogliatoi si è fatto sentire (cosa che capita spesso dopo una sconfitta). Il clima è teso e tra giocatori e allenatore non sembra esserci più l’armonia di un tempo, anche perché Allegri ha perso molti dei senatori storici ai quali poter chiedere una mano nel momento del bisogno. Una volta c’erano Chiellini, Buffon, Bonucci e Barzagli che strigliavano la squadra al posto suo, il nucleo storico era più ampio e più solido. Adesso di quella Juventus vincente e cinica è rimasto solo Bonucci, che fa quello che può per scuotere i compagni (come con il discorso nell’intervallo della gara con la Salernitana) e i fedelissimi di Max oltre a essere rimasti in pochi (Danilo, Szczesny, De Sciglio) hanno poco peso dentro lo spogliatoio (a parte il brasiliano)”.