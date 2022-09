Caso Allegri, Di Maria che chiede a Milik: «ma perché ti ha sostituito?»

Lo scambio a fine partita evidenziato da Prime Video. Milik in conferenza ha detto: «Sono cose che restano tra di noi»

La Juventus ha perso in casa col Benfica. Allegri è contestato dai tifosi, e Prime Video mostrano una breve conversazione a metà campo a fine partita tra Di Maria e Milik in cui sembra che l’argentino chieda a Milik: perché ti ha sostituito? Effettivamente al 70esimo, col Benfica in vantaggio, Allegri ha tolto Milik per Fagioli e inserito Kean per Kostic. Di Maria era entrato al 58esimo al posto di Miretti.

Milik in conferenza ha detto: «Non voglio commentare, sono cose che restano tra di noi».

Allegri in conferenza ha detto:

“Angel ha fatto mezzo allenamento con la squadra. Poi ho tolto Milik dopo aver messo Di Maria che non era in condizione e poi ho dovuto togliere una punta perché con i due centrocampisti ci siamo consegnati ancora di più a loro. Milik mi sembrava più stanco di Vlahovic e ho messo un centrocampista in più”.

guardate, anche #Dimaria non si capacita del cambio e lo dice a #Milik, non lo seguono e non lo capiscono più, costi quello che costi ma va mandato via al più presto per ricostruire per il prossimo anno https://t.co/YY0YHlfgEM — IAN SOLO® (@DIABOLIK_7) September 14, 2022

🔥🗣️#JuventusBenfica, #Milik: “È difficile trovare una spiegazione, ora serve solo stare zitti. #DiMaria? Abbiamo parlato, ma sono cose che restano tra di noi”👇🏻https://t.co/eweho4cYYI — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 14, 2022