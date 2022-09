Koulibaly: «Venire al Chelsea è stata una scelta di vita, aspiravo a giocare in Premier League»

Nell’intervista rilasciata a Le Quotidien, Koulibaly ha parlato della scelta di lasciare il Napoli per il Chelsea.

“Venire al Chelsea è stata una scelta di vita, devo tutto al Napoli, ma era arrivato il momento di cambiare e di andare alla ricerca di una nuova sfida. Scegliere non è stato difficile, stiamo parlando di uno dei cinque club più forti del mondo e di una squadra abituata a vincere. Poi la mia aspirazione era giocare in Premier League. Sono molto contento, all’inizio qualche difficoltà di ambientamento c’è stata, ho dovuto conoscere Londra e trovare una scuola per i miei figli, ma adesso va tutto benissimo. Avrei potuto tranquillamente stare a Napoli, ma le sfide mi piacciono ed avevo messo nel conto qualche problema iniziale. Non credo sia facile per nessuno inserirsi in un ambiente e in un calcio completamente differenti rispetto a quelli in cui si è stati per nove anni, qualcuno mi ha detto anche che l’ambientamento potrebbe durare sei mesi, ma credo che per me sarà inferiore… Sono molto motivato, voglio dimostrare le mie qualità e aiutare il club a vincere titoli”.