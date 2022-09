Kim: «Ho molte carenze, per imparare e migliorare ho fatto esattamente quello che chiedeva Spalletti»

A Star News Korea: «I miei compagni mi hanno aiutato tanto. Se non fossi riuscito a tenere il passo non avrei potuto giocare».

Ieri il difensore del Napoli, Kim, ha parlato dal ritiro della Nazionale ai microfoni di Star News Korea.

«Quattro anni fa ho saltato la Coppa in Russia per infortunio, ma ora sono vicino a realizzare questo sogno. Sì, giocare un Mondiale è il sogno di tutti, ma è la mia prima volta e sono un po’ emozionato e nervoso».

Ha parlato anche dell’impatto con il campionato italiano.

«Io ho molte carenze e ancora bisogno di imparare e migliorare. Mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fare esattamente quello che l’allenatore mi chiedeva. È difficile passare in un grande campionato e giocare, ma ho pensato di dovermi adattare incondizionatamente. I miei compagni mi hanno aiutato tanto e sono tutti molto bravi: mi sono reso conto che se non fossi riuscito a tenere il passo non avrei potuto giocare».