Inter, la Curva Nord: «La tolleranza è finita. Nessun alibi per i giocatori, dopo la sosta cambia il registro»

La Curva Nord dell’Inter prende posizione sulla crisi dei nerazzurri, reduci dalla terza sconfitta in campionato in questa stagione. Sulla loro pagina Facebook gli ultras interisti scrivono:

E sottolineano i punti salienti:

“- LA TOLLERANZA E’ FINITA;

– l’allenatore ha sicuramente fatto degli errori MA…;

– NESSUN ALIBI PER I GIOCATORI che, da che mondo è mondo, in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. ED A NOI QUESTO NON VA BENE. Al rientro dalle nazionali cambia il registro… Ognuno deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità. Si lotta insieme, se ne esce INSIEME””.