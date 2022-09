Il Porto perde in Champions e i tifosi prendono a sassate l’auto della famiglia di Conceiçao

Lo racconta Record. Uno dei sassi ha colpito la moglie e il figlio del tecnico, per fortuna in modo lieve. Il Porto condanna pubblicamente l’episodio

Il Porto ha perso 4-0 contro il Club Brugge, in Champions League e i tifosi portoghesi hanno assaltato l’auto su cui viaggiava la famiglia dell’allenatore, Sergio Conceiçao. Sulla vettura c’erano la moglie del tecnico, Liliana, e i suoi due figli, uno di 22 e uno di 7 anni. Lo racconta Record. L’auto è stata colpita da una sassaiola da alcuni tifosi del club che hanno anche violentemente insultato la famiglia dell’allenatore. Una pietra ha anche rotto il finestrino della macchina, colpendo la moglie ed uno dei due figli del tecnico, per fortuna senza ferirli in modo grave.

Il tecnico è alla sua sesta stagione alla guida della squadra. La sua famiglia è sconvolta dall’accaduto, scrive Record. Anche perché la squadra ha vinto il campionato, la Coppa del Portogallo e la Supercoppa, dunque una sconfitta in Champions non può giustificare tanta rabbia.

Nonostante l’accaduto, oggi Conceição si è recato comunque al campo di allenamento. Il Porto ha condannato l’episodio sui suoi canali social.

“L’FC Porto ripudia totalmente l’attacco all’auto della famiglia dell’allenatore Sérgio Conceição ieri sera, fuori dall’Estádio do Dragão. L’FC Porto si rammarica anche della mancanza di protezione da parte delle autorità e chiede che l’autore o gli autori di questo atto selvaggio siano rapidamente identificati e ritenuti responsabili”.