Il Guardian esalta Mendes: «Nessuno in Premier si muove senza che lui sia coinvolto»

Il Guardian traccia un attento profilo di Jorge Mendes che con la sua agenzia ha in mano il destino di numerose pedine importanti del mondo del calcio. Stando ai numeri, e nonostante il fallimento Ronaldo, scrive il Guardian, la stagione di Mendes si chiude con un bilancio molto positivo

In una finestra di mercato che ha visto livelli record di spesa da parte dei club della Premier League, questa è stata un’estate particolarmente redditizia per Mendes nonostante il suo fallimento nell’assicurare l’uscita tanto desiderata di Ronaldo dal Manchester United.

Il Guardian cita il sociologo Pippo Russo

“Nessuno si muove senza che lui sia coinvolto, soprattutto in Premier League. È stata forse l’estate più importante della sua carriera da agente, è stato coinvolto in molti trasferimenti. In questo momento è davvero ovunque”