Il Daily Mail: il Napoli giocava con l’elettricità di un fulmine, il rumore del tuono lo facevano i tifosi

La stampa inglese è rimasta scioccata, come i tifosi del Liverpool, dalla prestazione e dalla sconfitta della squadra di Klopp a Napoli. Il Daily Mail definisce la prova dei reds la peggiore prestazione europea dell’era Klopp.

Era evidente già dopo 42 secondi che il Liverpool era lì per essere smontato: al calcio d’inizio il Napoli aveva sette giocatori sulla linea di metà campo, in attesa di scattare in avanti. Ma è stato uno specchietto per le allodole: sono andati all’indietro per lanciare il loro attacco e hanno attirato i calciatori del Liverpool fuori posizione. La mossa si è conclusa con Victor Osimhen che ha saltato Alisson Becker in uscita dalla sua area e ha poi colpito il palo. Questa scossa avrebbe dovuto svegliare Liverpool, invece lo ha bloccato.

Nel giro di quattro minuti, il Liverpool era sotto. Piotr Zielinski, giocatore che Klopp ha cercato di acquistare nel 2016, ha tirato ma il suo tentativo è stato fermato dalla mano di James Milner. Rigore.

Le partite in questo stadio hanno sempre provocato mal di testa al Liverpool, ma è stata la prima volta che hanno concesso così presto. Sentendo che sarebbe potuto accadere qualcosa di speciale, i tifosi hanno alimentato un rumore come un tuono e osservato il Napoli giocare con l’elettricità del fulmine.