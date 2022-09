Due gol a testa per Raspadori e Kvara, uno per Lozano. Il Napoli è la squadra con più minuti giocati: 1810. Sarà più stanca, ma è in grande forma

Nel weekend torna il campionato dopo la sosta Nazionali. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle squadre che hanno fornito più giocatori alle rispettive selezioni e anche sul minutaggio dei calciatori e sui loro risultati. Spalletti è l’allenatore che deve gestire il gruppo più affaticato, ma anche più elettrizzato. Tra le squadre di vertice, il Napoli è quella con più giocatori in gol con le Nazionali. In tutto 5 reti. Raspadori e Kvaratskhelia ne hanno segnati 2 a testa, ed è andato in gol anche Lozano.

“Il Napoli è infatti la squadra con più minuti giocati. Dodici giocatori impiegati hanno messo insieme 1.810 minuti. Nessuno, tra i club di alta classifica, ha un minutaggio così alto (e almeno Politano, Zerbin e Meret non hanno messo piede in campo). Un altro dato è significativo. Ben 5 napoletani sono stati in campo per due partite intere (90minuti più 90): Di Lorenzo, Elmas, Lobotka, Ostigard e Kim. In più ci sono Zielinski, Kvaratskhelia e Olivera ai quali è stata risparmiata solo una porzione nel finale di una delle due partite. Questo significa stanchezza ma anche che il Napoli è in grande forma. Anche dal punto di vista psicologico: il bottino con le nazionali parla infatti di ben 5 gol, nessuno ne ha di più. La doppietta di Raspadori a Inghilterra e Ungheria, quella di Kvaratskhelia a Macedonia e Gibilterra – non dei colossi del calcio mondiale, ma il gol, come la pecunia, “non olet” – e la rete di Lozano al Perù”.

Inter e Milan

Dal punto di vista quantitativo, è l’Inter ad aver fornito più calciatori alle nazionali: quindici in tutto. Tre di questi hanno giocato sempre: Onana, Dumfries e Skriniar.

“Quanto a minutaggio, l’Inter (1.584’), sorpassa di poco la Juventus (1.500), diluiti per 14 giocatori (solo metà dei quali impiegati in due partite). Sempre presenti solo Bonucci – impeccabile in azzurro -, Szczesny nella porta della Polonia e Vlahovic, rivitalizzato in Serbia”. “Il Milan è dietro: 1.269’. Considerando anche gli Under 21 Kalulu, Vranckx e Thiaw. Nessuno ha giocato due partite per intero. Ma non è detto che siano buone notizie: Maignan si è infortunato con la Francia. De Ketelaere non ha speso troppe energie con il Belgio, avendo giocato appena due spezzoni di partita. Saelemakers non ha mai lasciato la panchina. Poco di più ha fatto Rafael Leao, una da titolare più qualche minuto con la Spagna. L’attacco rossonero, insomma, si è risparmiato”.