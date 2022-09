Gazzetta: il Napoli monitora Rrahmani, alle prese con lievi noie muscolari dopo il Milan

Lo staff medico azzurro del dottor Canonico è in contatto con i colleghi della nazionale del Kosovo per valutarne i miglioramenti

Rrahmani è rimasto in ritiro con la nazionale del Kosovo, ma l’allarme per le sue condizioni fisiche non è ancora rientrato, scrive la Gazzetta dello Sport. Il Napoli lo tiene d’occhio, come accade anche con Osimhen e Politano, che pure sono alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

“Il Torino ma non solo. Nella settimana che precede il match con i granata saranno due gli osservati speciali da parte dello staff medico azzurro, Osimhen e Politano. E il dottor Canonico è in contatto con il collega della nazionale del Kosovo per monitorare Rrahmani, con lievi noie muscolari dopo Milan-Napoli”.