Corsport: Raspadori è il simbolo della nuova Italia

Raspadori è il simbolo della nuova Italia. Raspadori sempre e ancora lui. Ne scrive anche il Corriere dello Sport col condirettore Alessandro Barbano.

Giacomo Raspadori è il simbolo di questa ripartenza, che ha buone possibilità di diventare una rinascita. Il ventiduenne di Bentivoglio porta con sé l’intero patrimonio genetico del talento italiano. Tecnico per natura, atletico quando basta, furbo in eccedenza: se il paragone ci è concesso quale auspicio, diciamo che il corredo di Pablito Rossi è transitato tra le generazioni, trasferendosi nelle articolazioni ossute e nell’elasticità dei movimenti del piccolo centravanti azzurro, dotato dello stesso intuito dell’eroe del Mundial spagnolo. La sua abilità nell’usare con uguale raffinatezza destro e sinistro, il senso tattico e la capacità di trovarsi sempre al centro del gioco, compensando con l’anticipo i limiti della stazza fisica, fanno dell’ultimo giocattolo di Spalletti una speranza del calcio italiano per il prossimo decennio.