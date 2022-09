CorSport: la qualità del Napoli è impressionante, per lo scudetto dovranno fare tutti i conti con Spalletti

Un Napoli straripante quello visto ieri all’Olimpico, nonostante ad andare in vantaggio sia stata la Lazio. Lo scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport.

La Lazio è durata fino alla metà del primo tempo, poi è iniziata la partita di Spalletti.

“una marea addosso agli scogli, che alla fine si sono sgretolati tanto era forte e insopportabile l’urto”.

“Lobotka e Anguissa imperatori in mezzo, Kvara irresistibile a sinistra, Zielinski tra le linee come guastatore e la squadra di Spalletti non ha più consentito alla Lazio nemmeno di sviluppare il suo micidiale contropiede: non ricordavamo una partita in cui Immobile non è riuscito una sola volta a tirare in porta. Completamente abbandonato a se stesso, più o meno come a Torino contro i granata, Ciro avrà pensato di essere tornato in Nazionale”.