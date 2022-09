«Andremo in trasferta in barca a vela», bufera su Galtier per l’ironia sulla polemica ecologica

È stato contestato il volo per Nantes quando si poteva andare in treno. Rmc: il Psg è profondamente irritato col tecnico. La ministra dello Sport lo attacca su Twitter

In Francia c’è stata polemica per la decisione del Psg di andare a Nantes anziché in treno (sono stati attaccati anche dalle Ferrovie francesi). E oggi in conferenza stampa il tecnico Galtier ha voluto fare una battuta e ha detto: «Ci stiamo attrezzando per muoverci in barca a vela».

Secondo Rmc Sport la battuta non è piaciuta affatto ai vertici del Psg così come la reazione divertita di Mbappé al fianco del tecnico in conferenza.

Scrive Rmc Sport:

“Voleva fare una piroetta a questa domanda extra-sportiva”, spiega una fonte interna al club parigino. Anche se si aspettava la domanda (come ha ammesso lui stesso), Christophe Galtier ha perso la sua vena umoristica proprio nel momento in cui Macron chiedeva ai francesi di limitare il loro consumo di riscaldamento questo inverno. Secondo le nostre informazioni, i vertici del PSG erano profondamente infastiditi dall’ironia dell’allenatore.

Dal Psg spiegano che ci sono circa venticinque viaggi da preparare a stagione. E che ogni movimento è studiato attraverso diversi criteri, con l’obiettivo di mettere l’atleta nelle migliori condizioni per esibirsi sul campo. Questi criteri sono i seguenti: il costo del viaggio, il tempo di viaggio, l’accessibilità, la sicurezza, i potenziali disturbi all’ordine pubblico e l’aspetto ambientale. E il più delle volte, in considerazione di questi criteri, il treno non è il mezzo di trasporto privilegiato.

Anche la ministra dello Sport non ha gradito. E su Twitter ha scritto: «Signor Galtier, ci ha abituati a risposte più pertinenti e responsabili. Che ne pensa?».

🔴 Selon nos informations, au PSG, les plus hautes sphères ont été profondément agacées par la sortie du technicien et la réaction de Kylian Mbappé à ses côtés. D’autant plus que le club parisien explique aussi que des échanges ont lieu depuis plusieurs semaines avec la SNCF. — RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2022