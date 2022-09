Le ferrovie francesi attaccano il Psg: «Nantes dista 2 ore in treno e loro prendono l’aereo…»

Il direttore della Tgv si lamenta su Twitter dell’uso improprio dei voli da parte del club francese, che contribuisce all’incremento dell’inquinamento

Il direttore della rete ferroviaria francese (TGV-Intercités), Alain Krakovitch, si scaglia sui social contro il Paris Saint Germain, colpevole di aver raggiunto Nantes, per la partita di Ligue del weekend, in aereo anziché in treno. Contribuendo in tal modo anche all’aumento dell’inquinamento. La distanza tra Parigi e Nantes è di soli 384 chilometri, un tragitto che in treno si sarebbe potuto compiere in meno di due ore, non c’era necessità di ricorrere ad un volo.

Krakovitch ha ripostato su Twitter un’immagine della squadra francese in volo scrivendo:

“Parigi-Nantes è a meno di due ore di TGV, ricordo la nostra proposta di un’offerta TGV su misura per le vostre esigenze specifiche, per i nostri interessi comuni: sicurezza, velocità, servizi ed eco-mobilità”.

Solo pochi giorni fa, l’associazione antiglobalizzazione Attac sottolineava l’atteggiamento di Messi, il cui aereo privato ha effettuato da giugno 52 voli, “cioè 1.502 tonnellate di CO2” e chiedeva di regolamentare l’uso di aerei privati.

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité 🌎 🙂 https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022