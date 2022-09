La telecamera ha inquadrato contemporaneamente Lobotka, Baldini e Spalletti. Allineamento dei pianeti, le tre teste lucide, il fosforo e la guida

😍 Impatto mostruoso. Primo tempo irascibile, cazzimmoso, irripetibile. Pali, rigore segnato, rigore sbagliato. Clamorosamente incoscienti. Zambo indicaci pure dove fare la spesa. Siamo ai tuoi piedi.

😇La lanterna di Goethe si accende e apre le danze, disegna l’assist, la chiude. Piotr è tornato come il lume di candela alla fine di un litigio amoroso. Amaci ancora

🙃Kvara non gioca a calcio affresca pareti impenetrabili riuscendo a scorgere il buco dove far passare la luce . Lui è candore, lui è il pallone, lui è la via.

😚Le lacrime del Cholito sono state anche le nostre. Sdraiati a terra accanto a lui che non ci credeva, pecché nuje? E ja fate i seri, sembrava di stare nel metaverso.

Alex torna Magno. Finalmente esce e si fa male. Poi non ha ragione lui? Invece è stato enorme in due circostanze. Come Amir, come Olivera, come la gioia che pulsava da ogni balcone, sediolino, divano. ..

😁 All’improvviso la telecamera ha inquadrato contemporaneamente Lobotka, Baldini e Spalletti. Allineamento dei pianeti, le tre teste lucide, il fosforo e la guida. Poesia.

😘 Grazie ragazzi resterà una serata storica. Il Regno di Napoli è stato da sempre il più europeo di tutti. Voi non siete napoletani ed infatti il Vesuvio sta seduto a braccia conserte con una bottiglia di Piedirosso a brindare all’unica italiana capace di vincere sto turno in Europa. Erano i vice campioni…. Siamo un popolo senza più autostrade.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️