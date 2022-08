Turchia, Montella arriva quasi alle mani con Mario Balotelli: lo allontana il suo staff – VIDEO

I due se ne sono dette di tutti i colori. Il motivo, secondo RMCSport, sarebbe una palla persa da Super Mario negli ultimi minuti della sfida all’Ümraniyespor

Ancora non è definito il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano, al centro di diverse voci (soprattutto sul Sion) e in concorrenza col nuovo arrivato Dzyuba, ha – per il momento – cominciato la stagione con l’Adana Demispor, la squadra turca che ha affrontato anche il Napoli nel precampionato. Ieri, però, l’ex 45 dell’Inter e del Milan è rimbalzato al centro delle cronache per un’accesa discussione che ha avuto con l’allenatore, l’aeroplanino Vincenzo Montella, al termine della partita che l’Adana ha vinto contro l’Ümraniyespor.

Ebbene, le immagini hanno fatto il giro del web. E testimoniano di un Vincenzo Montella assai nervoso, che ha puntato più volte il dito verso Balotelli e che è stato allontanato dall’attaccante dai suoi assistenti e dal suo staff. I due se ne sono dette di tutti i colori. Il motivo, secondo RMCSport, sarebbe una palla persa da Super Mario negli ultimi minuti. Vengono riportate anche le dichiarazioni di Montella, che però si è mantenuto piuttosto vago sull’accaduto.

«Posso solo dire che ci aspettiamo di più da Mario. Poi queste sono cose che possono succedere a fine partita. Forse l’adrenalina può portarti ad esagerare, ma per me è finita in campo»