Il vento a Napoli è cambiato: Conte e il club compatti nella gestione Kvara e Di Lorenzo (Gazzetta)

L’allenatore non è nemmeno stato annunciato e il vento a Napoli è già cambiato. Per il Corriere dello Sport l’ufficialità dovrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì

Il vento a Napoli è cambiato e pensare che Conte non è nemmeno stato annunciato. Club e allenatore, in attesa solo dell’annuncio ufficiale, si sono dimostrati compatti nella gestione dei casi Kvara e Di Lorenzo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano Conte dovrebbe essere annunciato tra domani e mercoledì, il Corriere dello Sport crede che tutto verrà ufficializzato tra mercoledì e giovedì.

Conte a Napoli tra martedì e mercoledì

Scrive la Gazzetta dello Sport:

L’ultima settimana è stata molto frenetica per Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo azzurro. A lui il presidente De Laurentiis ha affidato la rifondazione del Napoli ed è stato lui a seguire passo passo e sottotraccia tutta la trattativa che ha permesso al club di arrivare ad Antonio Conte. De Laurentiis ha seguito gli aggiornamenti a distanza, sempre collegato al telefono, e adesso tocca a lui dirigere le operazioni per la chiusura dell’affare. I contratti sono stati letti e approvati in toto da entrambe le parti, mancano le firme e il famoso tweet, chissà con quale effetto speciale.

Lecito aspettarselo, vista la portata del colpo messo a segno. Ma questi sono dettagli, al mondo napoletano interessano il giusto: ciò che tutti aspettano è l’ufficialità. Che dovrebbe arrivare tra domani e mercoledì: intanto, Conte e la società si sono dimostrati subito compatti nella gestione dei casi Kvara e Di Lorenzo. È già cambiato il vento a Napoli e Antonio non è ancora stato annunciato: potenza di un palmares da top manager, che fa sognare i napoletani.

Per il CorSport l’annuncio tra mercoledì e giovedì (CorSport)

Scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni:

Il presidente e il tecnico, insomma, si sono concessi un po’ di vacanza prima di accelerare: oggi comincia ufficialmente il conto alla rovescia che culminerà nella firma e nell’annuncio ufficiale di Conte, nuovo allenatore del Napoli. Succederà tra mercoledì e giovedì, giorno prima o giorno dopo, poco importa: la cosa che conta è che succederà tra poco, davvero molto poco.

ilnapolista © riproduzione riservata