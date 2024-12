Alvino smentisce l’arrivo di Conte a Napoli. L’allenatore si trova a Torino (LIVE)

Conte si trova a Napoli, come confermato da diverse fonti. Per alcuni, avrebbe già firmato. Sono ore di attesa a Napoli, l’allenatore salentino dovrebbe quindi firmare oggi il nuovo contratto con il Napoli e da domani cominciare a lavorare ufficialmente all’ombra del Vesuvio. Di seguito gli aggiornamenti live.

Ore 12:15 – Conte è a Torino, in settimana sarà nella sede della Filmauro per firmare il contratto

Il futuro tecnico del Napoli è ritornato delle vacanza ma in questo momento si trova a casa sua a Torino. Lo annuncia Massimo Ugolini su Sky:

«Manca solo la firma, dovrebbe arrivare a metà settimana, a Roma negli uffici della Filmauro. Conte è tornato dalle vacanze ma è a Torino. Firma che legherà Conte al Napoli per i prossimi tre anni, sei milioni all’anno più bonus ovviamente senza clausole di vie d’uscite. C’è la volontà di lavorare sulla base di quest’anno, la stessa dello scudetto. Il sacrificabile è Osimhen, Kvara e Di Lorenzo fanno parte del progetto. Lukaku sembra uno spiraglio che lentamente sembra chiudersi. Sono sviluppi che evidentemente Conte con manna e De Laurentiis faranno nelle prossime ore. Sono discorsi evidentemente già cominciati. Non è da escludere che Conte possa mantenere una base di lavoro che possa poggiare sulla difesa a 4 e magari giocare con il 4-2-4 usato a Bari. L’attesa racconta che la firma dovrebbe arrivare a metà settimana, manca veramente poco per l’annuncio ufficiale».

Ore 11:33 – Dazn: Conta starà due giorni a Roma con De Laurentiis

“Napoli, il programma di Antonio Conte: due giorni a Roma con il presidente De Laurentiis. Mercoledì la firma sul contratto e annuncio ufficiale”.

Ore 10:40 – Carlo Alvino smentisce Conte a Napoli

Secondo Carlo Alvino, Antonio Conte a Napoli in questo momento è falso. Il tecnico non sarebbe in città e arriverebbe soltanto nel giorno della presentazione ufficiale.

Solo per correttezza Conte non è a Napoli e non arriverà se non nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa.

Ore 9:50 – Le conferma di Fabrizio Romano

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la firma di Antonio con il Napoli dovrebbe avvenire mercoledì. L’allenatore firmerà un triennale.

🔵🔐 Napoli are currently planning for Antonio Conte to formally sign his three year contract as new head coach on Wednesday.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024